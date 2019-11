Caso “La Quiete”, Abate rinviato a giudizio

Agostino Abate è stato rinviato rinviato a giudizio. L’ex sostituto procuratore del tribunale di Varese, poi trasferito a Como dal Csm, dovrà rispondere di abuso d’ufficio e favoreggiamento continuati (artt. 81, 323, 378 c.p.) e minaccia per costringere un teste a commettere un reato (art. 611 c.p.).

Lo ha deciso il Gup del Tribunale di Brescia Riccardo Moreschi, ritenendo che sulla vicenda legata alla clinica varesina “La Quiete” serva il processo. La vicenda si trascina da anni.

Il grande accusatore è l’imprenditore varesino Sandro Polita che si ritiene danneggiato dal comportamento di più soggetti (5) che avrebbero favorito precedenti proprietari della casa cura con l’obiettivo di avere poi fatto fallire le diverse società che gestivano la struttura, tra cui la capogruppo Ansafin (di Polita). A marzo il gip di Brescia aveva rigettato la richiesta di archiviazione avanzata dalla Procura per Abate, il pubblico ministero varesino (al tempo dei fatti) che si occupò della vicenda Quiete.

Ad aprile, il 23, comincerà il processo, dunque. Soddisfatto Sandro Polita, che in una nota commenta:

«Io e la mia famiglia siamo già stati ammessi Parte Civile per i gravi e ingenti danni morali e patrimoniali patiti, sia personalmente che dalle nostre aziende, per effetto delle condotte del suddetto ex Pubblico Ministero, e che ammontano a diversi milioni di euro – scrive Polita, assistito dall’avvocato Matteo Montorsi -. Con il provvedimento odierno viene restituita dignità e fondatezza alle ragioni mie e della sua famiglia. Il provvedimento in questione è anche il risultato del lavoro di gruppo, di persone e professionisti che si sono spesi, anche umanamente, con grande determinazione a cominciare dall’Avv. Prof. Oreste Dominioni, Prof. Valerio Onida e dall’Avv. Ivano Chiesa».