Cislago, nuovi distributori automatici dei sacchetti

Da sabato 23 novembre i cittadini di Cislago potranno ritirare i sacchi per la raccolta differenziata da uno dei distributori automatici presenti in paese.

Sul territorio si trovano tre distributori automatici posizionati rispettivamente all’ingresso della scuola dell’infanzia di via Foscolo 164 (attivo 24h); all’interno del Municipio (negli orari di apertura del Comune); presso il Centro di Raccolta in via Vecchio Bozzente ( negli orari di apertura del Centro).

Ogni famiglia potrà ritirare i sacchetti durante tutto l’anno utilizzando il tesserino sanitario, potendo scegliere se ritirare i sacchetti tutti in un unico momento oppure dilazionarli durante l’anno. Ogni utenza avrà a disposizione 104 sacchi biodegradabili per la raccolta dell’umido, 52 sacchi gialli per la raccolta di plastica e lattine, 26 sacchi viola per la raccolta del secco. Qualora le famiglie dovessero terminare anticipatamente i sacchetti forniti dalla società Econord, possono essere utilizzati gli appositi sacchetti comprati al supermercato purché siano trasparenti per quanto riguarda il secco e la plastica e biodegradabili per quanto riguarda l’umido.

Per quanto riguarda le 420 attività commerciali presenti sul territorio, Econord fornirà loro delle tessere con le quali potranno sia ritirare i sacchetti sia accedere alla piattaforma ecologica.

Precedentemente la distribuzione dei sacchetti avveniva durante i fine settimana delle ultime settimane dell’anno; poiché però questo sistema di distribuzione creava evidente disagi per via delle code che venivano a formarsi inevitabilmente presso il punto di ritiro, l’amministrazione comunale ha accolto favorevolmente la proposta di Econord di predisporre sul territorio comunale dei distributori automatici preposti per il rilascio dei sacchetti.