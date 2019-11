Il Comune di Varese allerta i mezzi spargisale, si abbassa la quota delle nevicate

Attivo il piano del Comune in caso di peggioramento delle condizioni meteo. Il Comune di Varese informa che sono stati preallertati tutti i mezzi comunali che in caso di necessità effettueranno la salatura preventiva sui percorsi della viabilità cittadina.

Le previsioni meteo indicano infatti un abbassamento delle temperature e possibili nevicate fino a quota 600/800 metri che potrebbero verificarsi nella notte tra il 14 e il 15 novembre. Per questo motivo il piano del Comune di Varese è attivo e pronto ad entrare in azione in caso di peggioramento delle condizioni meteo.