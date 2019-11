Parlare di cyberbullismo: una serata informativa per genitori e ragazzi insieme a Paolo Picchio

Il fenomeno del cyberbullismo aleggia ogni giorno nelle scuole e nelle vite di tanti giovani, si trasforma e si manifesta in maniere sempre differenti: parlarne e discuterne tra genitori e ragazzi è un passo fondamentale nella lotta a questo fenomeno doloroso.

Nella serata di martedì 26 novembre sarà organizzato proprio su questo tema un incontro informativo, dedicato sia agli adulti sia ai giovani, più vicini al vero volto di questa realtà: alle ore 20.30 presso il teatro Agorà di Carnago saranno discussi i temi del bullismo e del cyberbullismo, con la partecipazione di Paolo Picchio, presidente onorario della Fondazione Carolina Picchio.

Sotto lo slogan “Le parole fanno più male delle botte”, la Fondazione si mobilita in prima linea per “realizzare un futuro in cui il web sia un “luogo” sicuro per i bambini e gli adolescenti, coinvolgendo tutti gli attori corresponsabili della crescita dei minori e del loro sviluppo consapevole”: a Carolina è infatti dedicata la prima legge in Europa contro il cyberbullismo. La Fondazione raccoglie la sfida di Paolo Picchio, il papà di “Caro”, per aiutare i ragazzi che, sempre più in tenera età, si fanno del male tra loro usando la rete in maniera distorta e inconsapevole (fonte: fondazionecarolina.org)

L’incontro sarà per i ragazzi e genitori dell’Istituto comprensivo Galvaligi.