Defibrillatore e tre nuove piante per il parco degli Alpini

Sabato 2 ottobre il gruppo degli Alpini di Cislago ha accolto nel parco di via Colombo il quindicesimo defibrillatore pubblico presente sul territorio cislaghese. L’apparecchio è stato donato dall’associazione Cuore di Cislago e della sua manutenzione ordinaria se ne occuperà il gruppo locale degli Alpini. Presente all’evento il sindaco Luigi Cartabia che ha ringraziato a nome della cittadinanza il gruppo degli Alpini e soprattutto l’Associazione cuore, che con la donazione di 15 apparecchi è arrivata a coprire gran parte del territorio cislaghese.

In mattinata è stato poi celebrato con il taglio del nastro, l’immissione di tre nuove piante, donate dal Gruppo degli Alpini e dalle classi di quarta elementare. La proposta del Sindaco è quella di piantare ogni anno in corrispondenza del 4 novembre, un albero in una delle strutture comunali, abbinando l’associazione donatrice con una delle classi delle scuole elementari.