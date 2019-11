Fermati due contrabbandieri, sul camion 5700 stecche di sigarette

5700 stecche di sigarette,oltre una tonnellata, nascosti in un camion.

Una pattuglia della Guardia di Finanza di Gallarate nei pressi di Arsago Seprio, ha fermato un autoarticolato con targa slovena, visibilmente sovraccarico, intento ad entrare in un capannone della zona dove ad attenderlo c’era un quarantenne italiano.

I due autisti, di nazionalità serba, hanno dichiarato di trasportare pannelli in legno truciolare esibendo la relativa documentazione amministrativa.

Le Fiamme Gialle, insospettite dall’atteggiamento dei conducenti, particolarmente agitati, hanno deciso di procedere a un’accurata ispezione del carico trasportato dall’automezzo. Saliti a bordo e rilevata la presenza di numerosi pannelli impilati uno sull’altro, i finanzieri hanno cominciato a spostarli rendendosi subito conto che quelle che esteriormente sembravano quattro pile di pannelli, in realtà, abilmente scavate all’interno, nascondevano 5000 stecche di sigarette di contrabbando, per un peso complessivo di oltre una tonnellata.

Immediatamente, è stato perquisito anche il capannone dove era diretto il TIR, consentendo il ritrovamento di ulteriori 700 stecche di sigarette di contrabbando identiche a quelle trovate sull’autoarticolato.

Le sigarette, provenienti dalla Slovenia e recanti i marchi “Nero Rosse”, “Monte Blu” e “Platinum”, sono tutte prive del contrassegno dei Monopoli di Stato, che ne certifica il pagamento di tutte le relative imposte, e riportano le avvertenze per la salute esclusivamente in lingua inglese.

Le sigarette e il mezzo di trasporto utilizzato dai contrabbandieri, per un valore di oltre 300.000 euro, sono stati sottoposti a sequestro, mentre i tre responsabili del traffico illecito sono stati arrestati per contrabbando di tabacchi lavorati esteri e condotti presso la Casa Circondariale di Busto Arsizio.

Sono in corso indagini per risalire ai canali di approvvigionamento e di distribuzione delle sigarette e individuare eventuali altri responsabili del contrabbando. Continua, pertanto, incessante l’azione di contrasto ai traffici illegali da parte delle Fiamme Gialle, per garantire condizioni paritarie e leali di concorrenza tra gli operatori economici, la tutela della salute dei consumatori e recuperare risorse finanziarie per le casse dello Stato.