Festa del cioccolato di Inarzo

Domenica 17 novembre, dalle 10 alle 18, le vie del centro storico di Inarzo si animano con la Festa del cioccolato 2019 organizzata dalla Pro loco di Inarzo in collaborazione con il Centro di Promozione Sociale G. Mameli e con il patrocinio del Comune di Inarzo.

Dopo il successo delle precedenti edizioni, le bancarelle della festa animeranno le vie del paese con tante leccornie e ghiottonerie.

Non mancheranno bancarelle dedicate al tema del Natale e non mancheranno i gonfiabili per far divertire i più

L’amministrazione comunale ha predisposto i piani per la sicurezza per accogliere i visitatori che si prevedono molto numerosi, con il centro chiuso al traffico.