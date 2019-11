Festival Glocal fa tappa a Cremona

L’appuntamento è per il 6 dicembre in Sala Quadri, all’interno del Palazzo comunale: Festival Glocal arriva a Cremona per una giornata dedicata alla formazione dei giornalisti, organizzata in collaborazione con l’Ordine della Lombardia. Sono tre gli appuntamenti in programma: si parte alle 9 con “Gli enti di categoria e la deontologia dei giornalisti”, un corso dedicato al ruolo e ai compiti degli enti che fanno riferimento alla categoria giornalistica, ovvero Ordine, sindacato, Inpgi, Casagit, Fondo complementare.

Sul palco il presidente dell’Ordine dei giornalisti della Lombardia Alessandro Galimberti, il direttore della Fnsi Giancarlo Tartaglia, il capo dell’area vigilanza Inpgi Fabio Soffientini, il vicepresidente di Casagit Gianfranco Giuliani, il consigliere di amministrazione del Fondo complementare e giornalista del Sole24Ore Marco Loconte. A moderare il dibattito Paolo Pozzi, portavoce del presidente dell’Ordine dei giornalisti della Lombardia.

La giornata cremonese di Glocal proseguirà alle 14 con un corso dal titolo “Tecniche di giornalismo e comunicazione in radio e web-radio”. Protagonista sarà Sergio Ferrentino, giornalista, regista e sceneggiatore radiofonico, autore teatrale, radiofonico e televisivo, già direttore artistico di Radio Popolare e conduttore di Caterpillar su RadioDue. L’incontro prevede un’introduzione delle tecniche radiofoniche di base.

Infine alle 16 Clara Attene, Google Newslab Teaching Fellow, sarà protagonista di un incontro dal titolo “Ricerca dati e data visualization con gli strumenti di Google”, durante il quale saranno approfondite le tecniche di raccolta e visualizzazioni di dati attraverso i tool che Big G mette a disposizione dei giornalisti.

Tutti gli incontri sono ad ingresso libero e danno diritto ai crediti per la formazione continua dei giornalisti. (per l’iscrizione clicca qui)