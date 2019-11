Genitori alla scoperta della Liuc: torna l’open day per le famiglie

Una giornata per le famiglie dei futuri studenti alla scoperta della didattica LIUC (con i corsi di Economia Aziendale e Ingegneria Gestionale) ma anche dei servizi dell’Università e dei progetti che la rendono un “caso” nel panorama nazionale.

Torna “L’università dei figli raccontata ai genitori” il prossimo sabato 23 novembre dalle ore 9.15. Agli info point sarà possibile chiedere informazioni sulle tante opportunità offerte agli studenti attraverso Relazioni Internazionali e Certificazioni linguistiche, Career Service, Diritto allo Studio, Consulenza per lo studio e la ricerca, Segreteria Studenti, Attività Extradidattiche e Residenza.

A queste si aggiunge il nuovo progetto Life Skills in Action, un vero e proprio percorso di allenamento alla professione e alla vita, utile per affrontare con maggiore consapevolezza l’ingresso nel mondo del lavoro, approfondendo tutte le competenze che fanno parte del “saper essere”. Sono previsti poi, alle 10.15, il saluto del Rettore prof. Federico Visconti, le presentazioni dei corsi di laurea di Economia e Ingegneria a cura dei docenti (che saranno a disposizione per rispondere alle domande dei partecipanti) e un ulteriore focus sui servizi dell’ateneo, moderato dal prof. Michele Puglisi (Direttore del CARED – Centro di Ateneo per la Ricerca Educativa – Didattica della LIUC).

L’incontro è da anni un tassello fondamentale delle attività di orientamento della LIUC. Un complemento ai tradizionali open day e alle tante proposte formative per le scuole, per allineare anche i genitori sui contenuti dell’offerta LIUC e favorire una scelta più consapevole.