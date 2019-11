Incidente in A8 a Castronno, tre auto coinvolte

Traffico in difficoltà sulla A8 in direzione Varese per un incidente stradale in zona Castronno, poco dopo il Leroy Merlin.

L’incidente, avvenuto poco prima delle 16 ha coinvolto tre auto. Sul posto i mezzi del soccorso medico e i Vigili del fuoco di Varese.

Sull’autostrada ci sono lunghe code, prestare la massima attenzione.

(articolo aggiornato alle 16.08 – seguono aggiornamenti)