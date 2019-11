Investite mentre vanno a scuola: ferite tre studentesse

(immagine di repertorio)

Due ragazze di 14 anni sono state investite questa mattina, attorno alle 7.15 in via XXV Aprile a Varese. Con loro, anche una donna di 60 anni. Fortunatamente non sono in gravi condizioni.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia e le ambulanze del 118.

Poco dopo un altro investimento è avvenuto in via Frattini. Anche in questo caso, una ragazza di 16 anni ha riportato ferite leggere.