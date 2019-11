La carne della tradizione “in cattedra” a Gerenzano

Sarà la carne della tradizione nella cucina lombarda il protagonista del prossimo corso Tigros, che si terrà al Buongusto di Gerenzano mercoledì 20 novembre 2019.

A raccontare i segreti di ossobuchi, rustisciade e tanto altro, sarà lo chef Oriano Cachero, de Il Passerotto 1890 di Saronno: Osteria con cucina dal 1890, che ancora oggi propone con attenzione e passione piatti della tradizione milanese e lombarda, in una continua esplorazione dei segreti delle ricette tradizionali e di materie prime di eccellenza.

L’appuntamento, mercoledì 20 novembre 2019 è dalle 17 alle 19, al Buongusto di Gerenzano in via Carducci, 21: le prenotazioni sono chiuse per questo evento, info sugli altri corsi su www.tigros.it.