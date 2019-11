La musica cittadina di Luino in concerto

La Musica Cittadina di Luino chiude la sua 181° stagione musicale con il tradizionale “Concerto d’autunno” venerdì 15 novembre alle ore 21 al teatro Sociale di Luino.

Il programma prevede esecuzioni di brani classici e moderni secondo la tradizione concertistica del complesso bandistico.

Con l’occasione la “cittadina” darà risalto alla sua vocazione di scuola strumentale per la divulgazione della musica delle giovani generazioni facendo partecipare al concerto i suoi allievi per livello didattico raggiunto, sono entrati a far parte a pieno merito del complesso bandistico.

A seguire domenica 24 novembre 2019 la Musica Cittadina di Luino festeggerà la Santa Cecilia, Patrona della musica, accompagnando la messa delle 10,30 nella Chiesa Prepositurale di Luino. Seguirà la sfilata per le vie

della Città fino al Municipio per il ringraziamento alle autorità comunali e quindi il tradizionale pranzo sociale presso

un ristorante della zona.

Dirige la “Cittadina” il M.tro Fabrizio Rocca, entrata libera.