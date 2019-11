Lunedì via gli ombrelli (ma per poco)

Vento, pioggia e ombrelli aperti: le previsioni meteo del Centro Geofisico Prealpino non danno notizie confortanti per le prossime ore.

La perturbazione che sta attraversando la nostra Penisola proseguirà infatti per tutto il fine settimana, come annuncia nel dettaglio il bollettino metereologico di questa mattina: “Un vasto vortice depressionario con minimo sul golfo di Biscaglia, scende verso il Mediterraneo occidentale, sospingendo correnti umide, ma via via più miti, da meridione verso il Nord Italia con ancora tempo grigio e piovoso”.

Puntando i riflettori sulla nostra regione, queste le previsioni per la giornata di oggi: “Cielo coperto con piogge, localmente intense su Piemonte, Verbano, Ticino e Lario. Rialzo del limite della neve oltre 1700 m. Foschia persistente, cime alpine e prealpine avvolte nelle nubi”.

Per domani le piogge sono però in diminuzione: la giornata sarà comunque nuvolosa, ma i deboli rovesci si dovrebbero esaurire con il trascorrere delle ore, regalando una serata senza ombrello dopo una settimana di precipitazioni abbondanti.

Una tregua è prevista per lunedì, quando il tempo sarà “abbastanza soleggiato anche se con ancora passaggi nuvolosi”, ma solo per breve tempo. Già da mercoledì si annuncia una nuova perturbazione