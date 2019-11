Missione imprenditoriale a Dubai per 20 aziende lombarde

Missione imprenditoriale e istituzionale a Dubai per 20 aziende lombarde delle province di Milano, Como, Bergamo, Cremona, MonzaBrianza, Sondrio e Varese. Le imprese partecipanti incontreranno 120 controparti degli Emirati per un programma totale di circa 180 incontri.

L’iniziativa, in programma dal 18 al 20 novembre, si inserisce nel quadro della 2° edizione del Programma “Percorsi di accompagnamento in mercati strategici per il sistema economico lombardo” promossa da Regione Lombardia e Unioncamere Lombardia con il supporto di Promos Italia (la struttura del sistema camerale a supporto dell’internazionalizzazione delle imprese).

Il progetto nel corso del 2019 ha dato modo a 644 imprese di tutte le province lombarde di partecipare ad attività formative e di accompagnamento in Israele, Giappone, USA e Cina.

Alla missione parteciperanno anche il Vice Presidente di Regione Lombardia, Fabrizio Sala e il Direttore di Promos Italia, Alessandro Gelli.

«Regione Lombardia vuole sostenere e accompagnare le imprese lombarde nei potenziali mercati strategici per ogni settore – ha dichiarato Fabrizio Sala, Vice Presidente di Regione Lombardia -. La Lombardia è la prima regione italiana nei rapporti commerciali con gli Emirati Arabi Uniti e con questa missione vogliamo consentire alle aziende partecipanti di porre le basi commerciali con le imprese del territorio di Dubai».

«Tra imprese lombarde ed emiratine esistono ambiti di collaborazione in termini sia di trasferimento di know how sia di opportunità commerciali che grazie a questa missione vogliamo favorire – ha dichiarato Alessandro Gelli, Direttore di Promos Italia -. La tappa di Dubai chiude un programma di iniziative che nel 2019 ha permesso a 644 imprese lombarde di avviare o consolidare il proprio business estero nei principali mercati internazionali».

La missione è propedeutica anche a rafforzare la sinergia tra enti e istituzioni di ambo le parti in previsione di Expo Dubai 2020, quando Sistema Italia e Sistema Lombardia, in particolare, forti dell’esperienza di successo di Expo Milano 2015, quando l’Esposizione Universale è stata anche una importante occasione per favorire il business internazionale tra imprese, stanno lavorando affinché lo stesso possa accadere a Dubai in occasione di Expo 2020, mettendo a disposizione il proprio know how.

DATI – È di 646 milioni in sei mesi l’interscambio lombardo con gli Emirati Arabi Uniti, di cui oltre 600 milioni solo di export. Lombardia prima regione italiana nei rapporti commerciali con gli Emirati con un quinto del totale italiano che è di 2,6 miliardi. È seguita dalla Toscana con 484 milioni e dal Veneto con 358 milioni. Ben cinque lombarde si piazzano tra le prime venti province: Milano, al secondo posto dopo Arezzo, con 332 milioni e una crescita dell’1,3% (+2,6% l’export), Bergamo ottava con 67 milioni, Varese nona con quasi 60 milioni (+6,8%), Monza Brianza dodicesima con 53 milioni e Brescia tredicesima con 51 milioni. La Lombardia esporta negli Emirati soprattutto macchinari (20% del totale) e abbigliamento (15,6%) e importa prodotti in metallo (39,6%). Emerge da un’elaborazione della Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi e di Promos Italia, la struttura del sistema camerale a supporto dell’internazionalizzazione.