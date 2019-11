Monopattini elettrici, la questione arriva in Parlamento

Adesso la questione dei monopattini elettrici (si possono usare o no?) approda in Parlamento. Per la precisione con una interrogazione dei deputati della Lega Nord al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

È una questione ormai ineludibile, dopo i casi delle multe – da migliaia di euro – staccate a Milano e Torino. Proprio nella città della Mole, la questione ha prodotto lo scontro aperto tra la giunta a maggioranza M5S e il comandante dei vigili Emiliano Bezzon, che per questo ha presentato le dimissioni (Bezzon, a Torino con trasferimento temporaneo, tornerà ora a Varese).

La possibilità di usare segway, hoverboard, monopattini è stata introdotta in via sperimentale con la Legge 30 dicembre 2018, n. 148. A giugno 2019 il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha poi firmato il decreto ministeriale sulla micromobilità elettrica. Al contempo però c’è anche la norma del Codice della strada che prevede che tutti i mezzi a motore in grado di raggiungere una velocità superiore ai 6 km/h debbano essere provvisti di di targa, libretto di circolazione e assicurazione.

L’interrogazione chiede al Ministro dei Trasporti di “chiarire una volta per tutte questa situazione paradossale rispetto al regime normativo e sanzionatorio da applicarsi ai mezzi in questione (monopattini elettrici, segway, hoverboard) sia nelle zone la cui circolazione è autorizzata da sperimentazione che nel caso di circolazione su altre strade o nelle aree pedonali”.