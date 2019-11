Multe ai monopattini, si dimette Emiliano Bezzon comandante dei vigili di Torino

Nel mezzo dello scontro politico per le multe ai monopattini elettrici, si è dimesso Emiliano Bezzon, comandante della polizia municipale di Torino.

Dipendente dell’ente di Varese, era in servizio sotto la mole con la formula dell’aspettativa, e, con la conferma della dimissioni, tornerà nella città giardino.

BEZZON: “CI VEDIAMO PRESTO”

«Ci vediamo presto»: Bezzon ha confermato così la domanda sull’irrevocabilità delle sue dimissioni. «Ho messo le mie dimissioni sul tavolo a Torino, attualmente sono in aspettativa a Varese. Credo che la risposta non possa che essere questa» ha detto, senza mezzi termini il comandante.

I 5STELLE LO VOLEVANO FUORI

Dopo le sanzioni ai monopattini (tre), le sue dimissioni erano state auspicate dai consiglieri del Movimento 5stelle, che a Torino costituiscono la maggioranza e che erano contrari alla linea dura sui mezzi elettrici individuali.

Le dimissioni sono state anticipate da Bezzon ai vigili della città della Mole: “Volevo comunicarvi che ho protocollato la lettera in cui ho rimesso nelle mani della sindaca il mio incarico”, ha scritto in un essenziale messaggio.

Oltre che per le sanzioni, Bezzon era finito nel mirino anche per aver criticato l’assessora ai Trasporti Maria Lapietra, per i ritardi nel regolamentare il nuovo mezzo (su cui si discute molto anche a Milano).

Bezzon, originario di Samarate, è stato comandante della Polizia Locale anche a Gallarate e Varese.