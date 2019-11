Una mozione per intitolare a Gianni Rodari il plesso scolastico di via XX Settembre

Riceviamo e pubblichiamo la nota della lista Per Uboldo

Una mozione per impegnare il sindaco e la giunta comunale ad avviare con il dirigente scolastico l’iter procedurale per l’intitolazione del plesso scolastico sito in via XX Settembre a Gianni Rodari.

E’ questa la proposta contenuta in una mozione presentata dalla lista Per UBOLDO al Sindaco. Perché intitolare il plesso scolastico di via XX Settembre a Gianni Rodari? Prima di tutto perché Gianni Rodari è stato uno scrittore, pedagogista, giornalista e poeta italiano, specializzato in letteratura per l’infanzia e tradotto in molte lingue ed è stato l’unico vincitore italiano del prestigioso Premio Hans Christian Andersen nel 1970 ed uno fra i maggiori interpreti del tema “fantastico” nonché, grazie alla Grammatica della fantasia del 1973, sua opera principale, uno fra i principali teorici dell’arte di inventare storie.

Ma soprattutto perché nel 1941 vinse il concorso per maestro elementare ed incominciò ad insegnare come supplente proprio ad Uboldo alla scuola elementare della Cascina Regusella (anno scolastico 1942-1943). E a Uboldo trovò il seme della sua futura e importante attività, quella d’inventore di alcune tra le più belle favole per bambini del ‘900. Infatti, su un quaderno appartenuto al piccolo Giampiero Zaffaroni, un alunno di Uboldo di terza classe, (l’alunno ne aveva utilizzato solo poche pagine ed il maestro Rodari, dati i tempi di guerra e le ristrettezze, pensò di riutilizzarlo rovesciandolo e iniziando a scrivervi dal retro), cominciò a scrivere gli appunti di quel “Quaderno di Fantastica” base della sua celebre “Grammatica della Fantasia”, della “poetica” delle filastrocche e delle altre opere per ragazzi e che Rodari non si staccò mai dai principi di Uboldo e dalle sue esperienze di maestro.

Inoltre va sottolineato che l’anno prossimo, nel 2020, cadrà il centenario della nascita di Gianni Rodari, nato il 23 Ottobre 1920. Va poi ricordato che nell’Ufficio del Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Statale Alessandro Manzoni di Uboldo sono conservati ancora i registri di classe originali dell’epoca scritti a mano dallo stesso Gianni Rodari.

Visto che a Uboldo esiste un plesso scolastico (quello di via XX Settembre) che prende il nome di una via e non è intitolato ad alcun personaggio, e considerato che quel plesso è composto da Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria (proprio le scuole cui sono rivolti i racconti e le filastrocche di Gianni Rodari), la lista Per UBOLDO ritiene importante intitolare il plesso stesso a Gianni Rodari giustamente ritenuto uno fra i principali teorici dell’arte di inventare storie e legato al nostro paese di Uboldo dove ha iniziato a scrivere gli appunti della sua celebre “Grammatica della Fantasia”.

Pertanto Per UBOLDO chiede di impegnare Sindaco e Giunta Comunale ad avviare con il Dirigente Scolastico l’iter procedurale per l’intitolazione del plesso scolastico sito in via XX Settembre a Gianni Rodari.

Alessandro Colombo “Per Uboldo”