Nasce l’Associazione CuoriInVersi, realtà culturale per tutelare i diritti Lgbtqi+

A Varese nasce ufficialmente l’Associazione CuoriInVersi, aderente ad Arco (Associazione Ricreativa Circoli Omosessuali): una presenza importante, che conferma come a Varese negli ultimi anni si stia vivendo un vero e proprio risveglio delle battaglie per i diritti Lgbtqi+.

«La battaglia per arrivare ad una piena accettazione e condivisione, nella nostra società, dei diritti delle persone Lgbtqi+ sarà portata avanti con la cultura – spiegano i fondatori – Perché è solo con la cultura, con la capacità di incontrarsi e di riconoscersi come simili, persone uguali con gli stessi sogni, gli stessi problemi, ma soprattutto la stessa voglia di amare, che la nostra diventerà finalmente e pienamente una società inclusiva».

Il Circolo Arco CuoriInVersi nasce dall’esperienza del gruppo spontaneo culturale CuoriInVersi, come spiega il Presidente del Circolo Zen Bertagna.

«Tutto è iniziato circa un anno e mezzo fa – racconta Zen – un gruppo di persone, diverse tra di loro eppure molto simili, si è ritrovato ad un tavolo del Salotto. Alcuni si conoscevano, altri solo di vista e alcuni non si conoscevano affatto. Ci accomunava però la fame: fame di vita, di poesia, di bellezza. Inizialmente non avevamo la più pallida idea di quello che ne sarebbe uscito. Avevamo chiaro però quello che volevamo creare: un luogo, uno spazio, una realtà dove dovevano contare prima di tutto le persone. Ed è avvenuto. Ha preso corpo un giorno dopo l’altro, parola dopo parola, emozione dopo emozione. Ha preso corpo perché ognuno di noi ha messo se stessa e se stesso. Arrivando a costruire oggi qualcosa di più grande, che potrà essere punto di riferimento per tutti, indipendentemente dal proprio genere e orientamento. Perché siamo tutti uguali e tutti diversi. Siamo unici e speciali».

Arco è un’associazione che nasce nel 2018 su iniziativa della storica rete di circoli e club dedicati a gay, lesbiche, bisessuali, transgender, intersessuali, queer che hanno trovato e trovano grazie a questa rete luoghi sicuri e accoglienti dove poter vivere ed esprimere liberamente se stess*.

«Cuori InVersi condivide gli stessi valori fondanti di ARCO come la libertà di autodeterminazione, la solidarietà, la promozione dei diritti civili, la lotta ai razzismi, emarginazioni ed esclusioni sociali in ogni loro forma; su una sessualità informata, non normata, consapevole e protetta. Per noi è un passo importante perché significa essere ufficialmente una realtà Lgbtqi+ sul territorio di Varese e provincia, un luogo di aggregazione, scoperta, sperimentazione, uno spazio di parole e corpi trasversale, intersezionale e inclusivo» aggiunge Zen.

CUORIINVERSI: LE INFO

CuoriInVersi ha sede in viale Belforte 178, a Varese, ospitato all’interno de Il Salotto.

Il Comitato Direttivo del Circolo è composto da:

Presidente: Zen Bertagna

Presidente onorario: Stefano Spadafora

Vicepresidente: Vito Lionetti

Segretario e Tesoriere: Valeria Brugnoni

Consiglieri:

Sara Campiglio

Cristina Sereno

Roberto Capellaro

LE PROSSIME INIZIATIVE

GIOVEDÌ 14 NOVEMBRE a partire dalle 18.00

Aperitivo InVerso: al Salotto di viale Belforte 178 a Varese sarà possibile incontrare gli attivisti di CuoriInVersi, confrontarsi e conoscersi, in vista delle future iniziative dell’associazione.

GIOVEDÌ 28 NOVEMBRE

CONFERENZA STAMPA UFFICIALE

(l’orario verrà comunicato nei prossimi giorni)

“Alla conferenza stampa invitiamo, confidando nella loro presenza, tutte le associazioni sul territorio e non, con le quali saremo onorati di collaborare. Essere comunità è importante” è il messaggio del direttivo di CuoriInVersi.