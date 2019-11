Il Natale in città brilla di più, dai Giardini al Sacro Monte

Più luminoso e partecipato che mai il Natale a Varese inizia il 30 novembre con l’accensione dell’albero a far luce sul Blak Friday, l’apertura dei mercatini e la prima Xmas Parade, da piazza Repubblica a piazza Monte Grappa. Ed è solo l’inizio di un programma denso di eventi e di novità che porterà il Natale ad accendersi in tutta la città, dai rioni più periferici al gioiello del Sacro Monte.

Il ricco programma del Natale 2019 nella città giardino è articolato su quattro grandi temi: “Luci in città”, “I Giardini di Natale”, “Incanto al Sacro Monte” e “Natale sotto casa”.

Si parte sabato 30 novembre con l’accensione delle luminarie in città e l’apertura dei mercatini di Natale. L’appuntamento è alle ore 17 in piazza Repubblica. Da lì ci si sposterà con la “Xmas Parade”, cui sono invitati a partecipare tutti i bambini vestiti a tema natalizio, fino a raggiungere piazza Monte Grappa, dove accendere insieme il grande albero della città.

Questo weekend in città si svolgerà anche il Black Friday, coordinato dal Distretto urbano del commercio, di cui fanno parte il Comune di Varese e Ascom, a cui hanno aderito diverso commercianti. E i negozi saranno direttamente coinvolti nel promuovere il clima Natalizio in città anche da uno speciale concorso che premierà la vetrina con gli addobbi più belli.



“Ci aspetta davvero un Natale ricco d’iniziative, di addobbi e luminarie – ha detto l’assessore alle Attività Produttive Ivana Perusin – In questi anni abbiamo collaudato nuove modalità di collaborazione tra operatori privati, Amministrazione, associazioni di categoria e di quartiere, che ci ha permesso di aumentare il numero di luminarie in tutta la città dai quartieri al centro e di far crescere il numero di iniziative che regaleranno magnifiche atmosfere di Natale. Grazie a questo lavoro di sinergia quest’anno abbiamo illuminato anche Biumo, la Brunella e via Valganna, via Medaglie d’Oro e via del Cairo, via Dandolo, Veratti”.

“Per il terzo anno consecutivo – ha spiegato l’assessore ai Quartieri Francesca Strazzi – abbiamo proposto il bando cultura dedicato all’organizzazione di eventi natalizi nei quartieri. In questo modo abbiamo sostenuto diverse associazioni e realtà ecclesiastiche consentendo loro di promuovere iniziative legate strettamente al territorio cittadino in cui operano. Quest’anno sono state presentanti 23 progetti per un totale di una cinquantina di quartiere che dimostrano un crescente fervore da parte dei cittadini a far vivere i nostri rioni, sempre più luminosi e animati”.

I GIARDINI DI NATALE

Un’altra novità assoluta del Natale 2019 saranno i nuovissimi spettacoli di luce allestiti per la prima volta ai Giardini Estensi: fontane di luce, romantici percorsi illuminati e una mongolfiera natalizia attenderà turisti e cittadini. Con una piccola area bimbi in zona fontana.

Il parco cittadino verrà acceso venerdì 6 dicembre a partire dalle 17.30 e si potrà ammirare fino al 16 gennaio 2020.



LUCI IN CITTÀ

A illuminare il centro sarà soprattutto il Varese Xmas Village: un villaggio a tema natalizio che ogni giorno offrirà qualcosa di speciale per bambini e famiglie. In piazza Repubblica ad attendere i più piccoli saranno Babbo Natale a cui si potrà consegnare le propria letterina, lo spettacolo del Grinch e la pista di pattinaggio. Inoltre tutti i giorni saranno presenti iniziative, animazioni e letture di fiabe. Dal 13 al 24 dicembre un trenino girerà per le vie della città tutti i giorni dalle 10.30 alle 18.30.

In piazza Carducci protagonisti Kristoff, Anna ed Elsa con la loro Casetta della Regina dei Ghiacci. I bimbi potranno incontrare i loro personaggi preferiti di Frozen il sabato e la domenica.

In piazza Monte Grappa e in piazza San Giuseppe spazio ai tradizionali Mercatini di Natale e, nel fine settimana, si potrà salire sulla Torre civica, decorata per l’occasione, e da lì ammirare la vista sulla città illuminata.

Dal 30 novembre al 4 gennaio, tutti i sabato pomeriggio alle ore 17, le guide della città propongono brevi tour gratuiti alla scoperta dei diversi luoghi d’arte, in parte nascosti, della città.

Dal 22 novembre al 19 gennaio, tutti i venerdì e sabato pomeriggio dalle 14 alle 20, i parcheggi blu in area verde saranno gratuiti. Coinvolte cinquantacinque strade, per un totale di oltre 1500 stalli.

INCANTO AL SACRO MONTE

Il Natale sulla montagna varesina inizierà l’8 dicembre con l’inaugurazione della grande novità per il 2019: la Grotta di Babbo Natale al Campo dei Fiori, in prossimità dell’Osteria Irma.

Sempre l’8 dicembre al Sacro Monte prende il via l’Itinerario goloso delle tavole del gusto: dalle 12.00 alle 18.30 i locali, i ristoranti e i bar del borgo offriranno gratuitamente panettone e pandoro, proponendo ciascuno una sua specialità per un pranzo street food a tema natalizio. Alle 18, poi, imperdibile appuntamento con l’accensione dell’albero di Natale sulla via delle Cappelle e delle luci del borgo.

Per raggiungere il Sacro Monte, sia l’8 che il 24 per la Messa di mezzanotte e il 29 per la fiaccolata lungo la Via Sacra, il Comune metterà a disposizione un servizio di navette speciali e l’apertura straordinaria della funicolare.

Durante tutto il mese di dicembre e l’inizio di gennaio saranno tantissimi anche gli appuntamenti ai Musei di Santa Maria del Monte, dalla Casa Museo Pogliaghi al Museo Baroffio passando per la Cripta del Santuario.

IL NATALE SOTTO CASA

Saranno quasi cinquanta gli eventi che da Valle Olona a Bizzozero e Biumo Inferiore animeranno i rioni della nostra città.

Questo weekend si accenderanno le luminarie su Bobbiate e Casbeno con il consueto appuntamento del mercatino “Luci, profumi e colori del Natale a Casbeno”, in programma sabato 30 novembre dalle 15 alle 21 e domenica 1° dicembre dalle 10 alle 20.

Sabato 7 dicembre, dalle 12 alle 21, ci sarà “Sant’Ambrogio in strada – Aspettando il Natale”, impreziosito dal viaggio dei Re Magi che quest’anno farà tappa nelle diverse feste cittadine.

Il 7 e 8 dicembre ritorna a Masnago “Aspettando la Cometa” con mercatini e attrazioni per bambini.

Sempre l’8 le Bustecche saranno teatro di diverse attività, dal mattino al pomeriggio, dedicate ai bambini grazie anche al progetto di socialità che prevede una camminata che si snoderà per il quartiere con attrazioni, teatro, musica e l’accensione degli alberi del quartiere.

Il 7 dicembre ad Avigno si disputerà una partita di calcetto dietro lo Stadio con giocatori vestiti da babbo natale, mentre i bimbi faranno lavoretti natalizi.

Dall’8 dicembre anche Biumo comincerà ad accendere le sue luci dando inizio al percorso di preparazione per accogliere la luce di Betlemme a cui seguiranno moltissimi eventi lungo tutto il periodo natalizio.

Altra novità di quest’anno sarà la manifestazione “InCanto” che allieterà diversi quartieri cittadini da Cartabbia a Bregazzana, da Bosto a Valle Olona passando per San Fermo e Bizzozero e Velate. Altro appuntamento natalizio sarà la “Musica degli Angeli” che quest’anno verrà ospitata nei a Bizzozero il 13 e a Biumo il 14 dicembre.

Sempre il 14 i rioni di Bosto e Bobbiate faranno da palcoscenico a eventi dedicati ai bambini, ma che porteranno gioia e luci nelle piazze dei due quartieri coinvolgendo altre realtà.

CONCERTI

Oltre alle quattro macro aree saranno tantissimi anche gli spettacoli e i concerto come ad esempio il tradizionale Presepe vivente attorno alla piazza di San Vittore il 23 dicembre.

Giovedì 12 dicembre alle 20.30 il Coro di voci bianche del Teatro alla Scala riempirà con le sue note le navate della Basilica di San Vittore.

Suggestivo a Sant’Ambrogio sarà il Rito di Santa Lucia che, il 13 dicembre alle 21, vedrà la partecipazione del coro da camera “Sine nomine Città di Varese”.

A chiudere i concerti natalizi il tradizionale appuntamento – venerdì 27 dicembre alle 20.30 – con la serata gospel organizzata dal “Coro Greensleeves” in Basilica.

Qui tutto il programma