“No, grazie!”: gli assessori alla Gentilezza contro la violenza sulle donne

Anche gli assessori alla Gentilezza della provincia di Varese hanno aderito insieme ai colleghi lombardi all’iniziativa promossa dall’associazione Cor et Amor e dl movimento Mezzopieno, che hanno invitato gli Assessori ad aderire all’iniziativa “Alla violenza diciamo: No, grazie!”, condividendo un messaggio di denuncia della violenza.

Un gentile cartellino rosso è il simbolo per dire con un gesto semplice e immediato che i comportamenti violenti vanno “espulsi”, condannati e contrastati. La gentilezza, simbolicamente espressa con il messaggio “No, grazie”, va invece messa in campo per prevenire e contrastare la violenza.

La provincia di Varese sta mostrando grade attenzione nei confronti dell’iniziativa degli assessori alla Gentilezza, che sono già quattro. Ai Comuni di Lonate Pozzolo, Malnate ed Arcisate, si è recentemente aggiunto quello di Marchirolo, portando così a quattro il numeri degli assessori, il più alto tra tutte le province lombarde.

In Italia, ad oggi sono stati istituiti circa 70 assessorati alla gentilezza, di cui diversi in Lombardia: oltre ai quattro della provincia di Varese, si trovano assessori alla Gentilezza a Binasco (Mi), Castello Dell’Acqua (So), Lomazzo (Co), Pegognaga (Mn), Roccafranca (Bs), e Villimpenta (Mn).

(Qui sotto: Maria Croci, l’assessore alla Gentilezza del Comune di Malnate)