Nuovi controlli anti-droga della polizia locale

Quasi due etti di hashish (195,20 grammi) abbandonati in zona stazione a Saronno e due giovanissimi denunciati e segnalati alla Prefettura: è il risultato del sequestro effettuato dalla Polizia Locale saronnese nella notte, mercoledì 13 novembre.

Nell’operazione, condotta nel quadro di un più ampio controllo del territorio mirato alla prevenzione e repressione della microcriminalità e al contrasto dello spaccio e consumo di droga con l’ausilio del cane antidroga, è stato denunciato un ragazzo 18enne trovato in possesso di 12 dosi di marijuana del peso complessivo di 6,38 grammi ed è stato segnalato alla Prefettura di Varese, quale consumatore di sostanze stupefacenti, un minorenne straniero di 17 anni trovato con 2,30 grammi di marijuana.

«La droga continua ad essere uno dei principali problemi della nostra società in quanto diventa sempre più difficile debellare il problema – dichiara il sindaco di Saronno, Alessandro Fagioli -. In questi anni con i diversi sopralluoghi fatti, ho avuto modo di “conoscere” tanti ragazzi e ragazze che a causa dell’uso di stupefacenti hanno perso il senso della dignità umana e precluso il loro futuro. E’ certamente compito delle istituzioni aiutare le famiglie a far emergere tali problematiche, soprattutto quando si è in presenza di minorenni, così che possano adeguatamente intervenire».