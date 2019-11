Parole e immagini per un doppio “Te con l’autore”

Nuovo appuntamento della rassegna “Il te con l’autore” proposta dall’associazione culturale Borgo antico.

Domenica 24 novembre, alle 16, al caffè Lucioni di Castiglione Olona, un doppio incontro con Marta Bardi che presenta il suo libro “Stanza 105 anticamera per il Paradiso”, e con il fotografo Franco Canzani, che presenta la mostra “Di segno e di Materia”, con un vernissage intitolato “La forza della materia”.

Marta Bardi non è nuova agli appuntamenti castiglionesi. Anche questa volta il suo libro ha come sfondo il borgo di Poggio Sant’Elvio, dove svolge le sue indagini il maresciallo Dario Flaviani, che, in questa occasione, arriverà sulla scena sul finale del libro, visto che la parte iniziale è dedicata alla costruzione di trame che avviluppano le protagoniste di questa storia che si svolge all’interno di una casa di cura, Villa Jolanda, dove, ovviamente, le morti non sono casuali.

Franco Canziani, anch’egli già ospite della rassegna, propone una sua panoramica tra le cappelle del Sacro Monte di Varese, in cui ha avuto la possibilità di entrare per proporre fotografie di grandissima suggestione alle numerose statue che arricchiscono la salita alla chiesa.

Ingresso libero.