Il Pd interroga l’assessore Terzi: “Perchè Anas ha chiuso lo svincolo sulla 336?”

Il consigliere regionale del PD Samuele Astuti ha presentato oggi una interrogazione a risposta scritta all’assessore alle Infrastrutture e ai Trasporti Claudia Terzi per ottenere maggiori chiarimenti circa la chiusura, effettuata da Anas lo scorso 26 luglio, dello svincolo in entrata da Busto Arsizio per la SS336, direzione svincolo A8.

Una chiusura che ha provocato un peggioramento della situazione viabilistica su tutta l’area tra Busto Arsizio, Olgiate Olona e Solbiate Olona, costringendo molti automobilisti e camionisti ad intasare la zona di entrata e uscita dall’A8 lungo la via per Busto/Fagnano. Nei giorni scorsi è stata anche lanciata una petizione on line per chiedere ad Anas la riapertura dello svincolo.

«Chiediamo innanzitutto se l’assessore sia a conoscenza delle motivazioni che hanno spinto Anas ad attuare questo provvedimento – spiega Astuti – vorremmo anche sapere se si tratta di una chiusura temporanea o definitiva e se ritiene – dati alla mano – che questo progetto di sicurezza sia efficace ai fini della riduzione degli incidenti».

«Anche perché questa modifica, in realtà, sta procurando diversi disagi ai cittadini, in quanto ha allungato i tempi di percorrenza con deviazioni, code e incidenti» specifica Valentina Verga, capogruppo PD in Consiglio comunale a Busto Arsizio e firmataria di una interrogazione analoga, presentata lo scorso 31 luglio, che non ha ancora ricevuto alcuna risposta.

«Deve pur esserci un modo di valutare con Anas differenti soluzioni possibili per la messa in sicurezza di questo tratto, riaprendo lo svincolo originario e favorendo una maggiore fluidità della viabilità del traffico, in particolare nelle ore di punta» concludono Astuti e Verga.