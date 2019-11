Prevenire il diabete: opuscolo informativo dei Lions varesini

Corretti stili di vita per prevenire o contenere il diabete.

Le regole sono contenute in un opuscolo che gli otto Lions Clubs varesini – Varese Città Giardino, Varese Europa, Varese Europae Civitas, Varese Host, Varese Insubria, Varese Prealpi, Varese Sette Laghi, Varese Varisium – appartenenti alla Zona A della 2° Circoscrizione del Distretto 108 lb1, hanno realizzato.

Il diabete è una malattia cronica a larghissima diffusione nel mondo, la cui prevalenza è in continuo aumento. I numeri parlano chiaro: nel mondo ne soffrono oltre 400 milioni di persone ed ogni anno si calcolano più di 3 milioni di morti per patologie correlate: il diabete è la principale causa di malattie cardiovascolari, cecità, insufficienza renale e amputazione degli arti

inferiori.

«I Lions di tutto il mondo hanno scelto il diabete come principale causa umanitaria per il futuro – sottolineano i Presidenti dei Club Lions di Varese – questa malattia è una priorità nelle questioni relative alla salute. Per questo, tutti insieme ci siamo posti l’obiettivo di sensibilizzare e costruire consapevolezza nell’opinione pubblica per ridurre l’incidenza del diabete e migliorare la qualità di vita dei diabetici. Teniamo ben presente che la patologia è nell’80% dei casi prevenibile o ritardabile, attraverso una scelta attenta degli alimenti da assumere e dell’attività sportiva più idonea. Il diabete non deve essere considerato un ostacolo alla dalla vita: va solo controllato e gestito adeguatamente».

L’opuscolo, a cura della Dott.ssa Cristina Romano, Medico endocrinologo responsabile della s.s. di diabetologia dell’Ospedale di Circolo di Varese – A.S.S.T. Settelaghi, verrà distribuito ai nuclei familiari del territorio.

«Le complicanze del diabete – concludono i Presidenti – hanno effetto non soltanto in termini di salute, ma anche di costi per il paziente e per la società. Anche per questo motivo, il Lions Clubs International è particolarmente attento e sensibile alla problematica».