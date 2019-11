Come prevenire il tumore alla prostata partendo dalla tavola

Venerdì 22 novembre, alle ore 20.45 presso il municipio, si terrà il secondo appuntamento di informazione medica promosso dalla “Commissione servizi sociosanitari e scolastici” del Comune di Cunardo. Il tema dell’incontro: “Il tumore alla prostata: la prevenzione inizia a tavola”, relatore il dott. Riccardo Galli (medico specialista in urologia). L’incontro è realizzato in collaborazione con la Onlus “Urologia e Solidarietà”.

“Il tumore della prostata è il primo per incidenza nel sesso maschile, tuttavia il decorso e la prognosi possono essere drasticamente diversi se diagnosticata precocemente – dichiara il dottor Galli – Troppo spesso noi medici interveniamo solo per curare le malattie, anche per questo, insieme al dottor Alessandro Piccinelli e Luca Lamberti, abbiamo deciso di fondare la ONLUS Uro.Sol Urologia e Solidarietà, convinti che sia nostra responsabilità cercare di garantire lo stato di salute del cittadino e lavorare anche sulla prevenzione.

Se i concetti di prevenzione secondaria, cioè la diagnosi precoce, vengono sempre più spesso divulgati e compresi dai cittadini, diverso è per la prevenzione primaria, cioè comportamenti e stili di vita atti a prevenire l’insorgenza delle malattie e ridurne l’incidenza. Con le iniziative di Uro.Sol ci siamo concentrati su questo aspetto, avvalendoci di collaborazioni di grande prestigio e competenza per coniugare e applicare gli aspetti scientifici della ricerca alla Vita di tutti giorni. Perché l’alimentazione? Perché il cibo ci accompagna inevitabilmente per tutta la vita ed è una variabile che si può modificare facilmente, quotidianamente, basta volerlo. Il nostro obiettivo – conclude Galli – è semplicemente quello di rendere consapevoli e informare i cittadini nella vita di tutti giorni, perché mangiare bene diventi un’abitudine e non una moda del momento”.

Il terzo incontro in programma si terrà venerdì 24 gennaio e il tema sarà: “Quanto lo stile di vita può renderci sani e felici? Epigenetica: istruzioni per l’uso.”