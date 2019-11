Pro Patria, sfida la Pistoiese per tornare al successo

E’ tempo di tornare ai tre punti per la Pro Patria, a secco di vittorie da sei gare (due sconfitte e quattro pareggi) e spera di riassaporare il successo domenica 24 novembre (ore 17.30) allo “Speroni” contro la Pistoiese.

I tigrotti si presentano all’appuntamento con la sedicesima di campionato senza gli infortunati Niccolò Cottarelli e Filippo Ghioldi e lo squalificato Matteo Battistini, fermato per somma di ammonizioni; per sostituire il difensore sono due le soluzioni: Ivo Molnar o, in ottica giovani, Alessio Marcone. Restano da verificare le condizioni di Tommaso Brignoli per il centrocampo, mentre potrebbero essere schierati dal primo minuto dopo il riposo di Gozzano i due veterani Riccardo Colombo e Giovanni Fietta.

In casa Pistoiese, l’allenatore Pippo Pancaro si affiderà in attacco all’ex della gara, l’attaccante Niccolò Gucci che in due stagioni a Busto Arsizio ha segnato 23 reti in 66 presenze. Quest’anno con la maglia arancione ha gonfiato la rete in quattro occasioni ma è a secco da più di un mese. A Pistoia la speranza è che possa sbloccarsi con il classico “gol dell’ex”.

Alla gara di domenica, Pro Patria e Pistoiese arrivano appaiate in classifica a quota 19. Tutte e due le squadre hanno ottenuto quattro vittorie, sette pareggi e quattro sconfitte. Solo la differenza reti è differente: 17 gol fatti e 17 subiti per la Pro, 16 fatti e 14 subiti per i toscani.

