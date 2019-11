A Radio Missione si parla di valvole cardiache

Il medico che sarà intervistato a Radio Missione Francescana – Medicina venerdì 22 novembre alle ore 11.10 e’ il prof. Cesare Beghi, direttore della U.O. di cardiochirurgia e direttore della scuola di specialita’ in cardiochirurgia c/o ospedale di circolo di Varese , Asst-Settelaghi .

Titolo della trasmissione “La cardiochirurgia e le valvole cardiache”. Conducono Luigi Rusconi e Giorgio Dini .

La trasmissione verrà trasmessa, in replica, domenica 24 novembre 2019 alle ore 16.00.