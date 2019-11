Ristorante Panorama Golf, il luogo ideale per pranzi e cene di Natale

A pochi passi dal centro di Varese, immerso nel verde del campo del Panorama Golf c’è il Ristorante Panorama Golf, aperto a tutti gli amanti del buon cibo preparato ad arte.

Galleria fotografica Ristorante Panorama Golf natale 2019 4 di 4

Tradizione, ricerca, innovazione. Questo il profumo che si sente uscire dalla cucina dello Chef Alberto Broggini che, insieme a Pietro Marelli e Andrea Gandini, è al lavoro per preparare i menu per i pranzi e le cene per le prossime feste.

Nei menu di Natale, immancabili sono i cappelletti in doppio brodo di cappone che lo Chef prepara seguendo la proverbiale ricetta delle nonne di altri tempi. Classico il ripieno di carne, fatti rigorosamente a mano con grande passione e attenzione, ogni cappelletto non pesa più di due grammi!

Il brodo è preparato con la lunga ricetta tradizionale: sobbolle per ore, viene prima schiumato poi sgrassato e chiarificato utilizzando solo il petto del cappone.

Ad accogliervi in sala il giovane staff con Beatrice, Marco, Federico, Linda, Giulia, Sebastiano, felici di rendere piacevole la vostra esperienza.

In questa stagione dell’anno il Ristorante Panorama Golf sembra uno chalet di legno di montagna con le sue ampie vetrate sul campo da golf.

Il grande salone si presta perfettamente ad ospitare cene ed eventi aziendali anche per appuntamenti numerosi.

Seduti vicino al camino, invece, l’ambiente è più raccolto e si possono gustare prelibatezze in compagnia di amici e familiari.

Ampia la selezione nella nuova carta dei vini che spazia nelle principali aree vocate alla produzione vinicola sia italiana che internazionale.

Merita di essere scoperta anche la carta dei dolci preparati a mano dallo Chef con materie prime di qualità e, dove possibile, a chilometro zero.

Il Ristorante Panorama Golf vi aspetta anche tutti i giorni (escluso il martedì) per una gustosa pausa pranzo di lavoro con il Menu del golfista al Bistrot del Panorama Golf.

Per informazioni e prenotazioni lo staff del Ristorante Panorama Golf è a vostra disposizione telefonando al numero 0332 335782 oppure scrivendo una mail a info@ristorantepanoramagolf.it

Per rimanere aggiornati in tempo reale sulle novità mettete mi piace alla pagina Facebook e seguite il profilo Instagram.