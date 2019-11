A Rovellasca Babbo Natale arriva in bicicletta

Una pedalata per divertirsi insieme e festeggiare l’arrivo del Natale, e un appuntamento speciale con Babbo Natale e la sua slitta.

A Rovellasca arriva la quinta edizione di “Babbi in Bici”, una biciclettata pensata per bambini e adulti: si andrà tutti insieme a prendere Babbo Natale, e per l’occasione diventerai anche tu un Babbo Natale vestendoti come lui! L’iniziativa è organizzata dall’associazione “Il Pozzo”, in collaborazione con le associazioni “Ortisti” di Rovellasca e “A.V.E.” di Rovello Porro e con il patrocinio del Comune di Rovellasca.

L’appuntamento è per domenica 15 dicembre alle ore 13.45 al Parco Brughè, presso la pista di pattinaggio, da cui si partirà per andare a prendere Babbo Natale e la sua slitta: si tornerà tutti insieme al Parco Brughè, per proseguire i festeggiamenti natalizi. Per partecipare, telefona al numero 338 889 1099 e prenota il tuo vestito entro il 12 dicembre.