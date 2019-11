Saronno, una pattinata a ritmo di musica per aiutare l’ospedale

Una pattinata sul ghiaccio nel segno della solidarietà: le associazioni “Leo Club” di Castellanza, Saronno e Lainate, con il patrocinio del Comune di Saronno, organizzano domenica 7 dicembre l’evento “Leo On Ice”.

A partire dalle ore 20.30, sarà possibile noleggiare i pattini ed esibirsi sul ghiaccio, tra musiche natalizie, canzoni anni ‘90 – ‘00 e tutto il ritmo della “Disco on Ice”, che comincerà alle 22.30 e proseguirà fino alla mezzanotte.

L’ingresso è al costo di 7 euro senza consumazione o di 10 euro con una consumazione, il prezzo include il servizio di noleggio pattini. Il ricavato sarà destinato all’acquisto di strumenti medici salvavita da donare all’Ospedale di Saronno. L’evento è realizzato in collaborazione con Saronno Servizi SSD e “PalaExbo Bar-Ristorante”, e si terrà dalle 20.30 alle 24 presso il PalaExbo di Saronno in via Piave 1: per ulteriori informazioni, sono disponibili i contatti 338 538 1783, 320 567 6111 e 366 166 8406.