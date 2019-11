Scontro al motoraduno del Ghisallo: due feriti gravi

È stato sottoposto a un delicato intervento il motociclista di 68 anni trasportato in elisoccorso all’ospedale di Varese dopo essere rimasto coinvolto in un incidente con un’altra moto. Il tragico scontro è avvenuto questa mattina sulle rampe del Ghisallo a Bellagio in provincia di Como.

I due centauri si sono scontrati per cause che dovranno essere ricostruite e sono andati a sbattere contro un muretto.

Entrambi sono in gravissime condizioni trasportati in elisoccorso: un giovane di 28 anni, all’ospedale Manzoni di Lecco e uno al Circolo di Varese.

Sul posto sono intervenuti due ambulanze, un’automedica e due elicotteri degli elisoccorso di Como e di Milano.