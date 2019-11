Recentemente l’amministrazione di Cislago ha approvato la delibera che modificherà, a gennaio del prossimo anno il parcheggio della stazione di via Buonarroti.

Galleria fotografica Stazione di Cislago, parcheggi per i residenti e più controlli 4 di 4

Il provvedimento stabilisce di riservare 44 posti auto esclusivamente a coloro che risiedono a Cislago, i quali dovranno fare richieste di uno specifico tagliandino; inoltre verranno istituiti due “parcheggi rosa” di cortesia per le donne in stato di gravidanza o per i genitori con prole neonatale. Alla base del provvedimento vi è l’esigenza di favorire i residenti di Cislago che quotidianamente prendono il treno.

Attualmente il parcheggio della stazione è utilizzato da pendolari di Cislago, ma anche dei comuni limitrofi. Infatti poiché la tariffa del treno Cislago-Milano è più bassa rispetto a quella di Mozzate-Milano, sono molti i pendolari dei comuni adiacenti che prendendo il treno a Cislago, usufruendo quindi del parcheggio della stazione.

Non appena il provvedimento diverrà esecutivo verranno inoltre incrementati i controlli da parte della polizia locale, per evitare che si verifichino i cosiddetti ‘parcheggi selvaggi’, come capita oggi spesso di constatare passando vicino alla stazione.