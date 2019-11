Torna il Presepe di Masolino: inaugurazione il 1° dicembre

Il Circolo Culturale Masolino da Panicale, con il Patrocino dell’Amministrazione Comunale e della Pro Loco di Castiglione Olona, allestirà dal 1° dicembre al 6 gennaio 2020, nelle giornate di domenica e festivi (escluso Natale), presso il locale “Specchio dei tempi”, nel centro storico di Castiglione Olona, la seconda edizione del Presepio di Masolino.

Il presepio ha la particolarità di contenere, in scala ridotta, molti monumenti storici di Castiglione Olona: dalla Collegiata alla Chiesa di Villa, da Palazzo Branda alla Corte del Doro, dal castello di Monteruzzo ai vecchi mulini situati presso l’antico ponte medievale ed altri ancora, opere del socio modellista Mario Albrigi.

«Lo scopo è certamente quello di consolidare il presepio come simbolo di religiosità e tradizione, le cui radici risalgono a San Francesco d’Assisi che a Greccio (Rieti) nel 1223, realizzò la prima rappresentazione vivente della Natività di Nostro Signore – spieega il presidente del Circolo culturale, Michele Piacenza – A questo abbiamo voluto inserire la cultura e le tradizioni del nostro borgo con la rappresentazione, all’interno del presepio, delle sue più importanti costruzioni, per far sì che questo presepio sia veramente il “nostro” presepio, come città e come associazione, insomma, il “presepio di Masolino”».

Orari: il presepe può essere visitato dal 1° dicembre 2019 al 6 gennaio 2020 tutte le domeniche e festivi (escluso Natale) dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 18. Entrata libera