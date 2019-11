Tornano i mercatini di Natale alla Rasa: attesi 120 espositori e 10mila visitatori

Alla Rasa è già tempo di Natale. Sabato 16 e domenica 17 novembre, infatti, torneranno i tradizionali mercatini, arrivati alla loro diciannovesima edizione e presentati questa mattina a Palazzo Estense.

“Luci di Natale alla Rasa”, questo il nome completo della manifestazione, ha visto lo scorso anno la partecipazione di diecimila visitatori. Per il 2019 saranno 120 gli espositori presenti: grande spazio all’artigianato, ma non mancheranno tanto buon cibo e novità per i più piccoli.

“Questo evento – ha affermato l’assessore ai Quartieri Francesca Strazzi – è senz’altro tra i principali custodi della tradizione natalizia della nostra città. Parliamo di mercatini che ogni anno si rinnovano e il cui successo è testimoniato dai numeri. Altro loro tratto distintivo è quello dell’attenzione nei confronti del borgo: a partecipare è l’intero quartiere, con gli organizzatori che uniscono tra loro i residenti. Il risultato si concretizza in addobbi armonici, sempre diversi e che rendono l’atmosfera imperdibile”.

Come già anticipato, il mercatino si terrà sabato 16 novembre (dalle 14.00 alle 20.00) e domenica 17 (dalle 10.00 alle 19.00). Per raggiungere la Rasa, il cui centro sarà interdetto alle automobili dei non residenti, il Comune organizzerà un sistema di navette gratuite. Il bus partirà ogni mezzora da largo Martiri della Libertà (davanti all’Ippodromo), farà una fermata intermedia davanti alla parrocchia San Massimiliano Kolbe in viale Aguggiari e altre soste lungo via Virgilio. Lo spostamento rispetto agli scorsi anni, quando la partenza delle navette era dal piazzale dello Stadio, è legato alla contemporanea partita di pallacanestro tra Varese e Venezia. Altra soluzione, poi, la navetta messa a disposizione dall’associazione Asar e che collegherà il parcheggio della Motta Rossa con i mercatini.

“Ospiti eccezionali dell’evento – hanno concluso gli organizzatori – saranno i banchi del conciaio, del fabbro, del bronziere, del cuoiaio e del cordaio. La Compania delle Quattr’Arme, poi, proveniente da Vercelli, darà vita a un vero e proprio mercatino medievale nel cuore della Rasa. Per i più piccoli immancabili l’appuntamento con Babbo Natale e la visita a Villaggio Cagnola”.