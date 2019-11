Tre incidenti sulle strade di prima mattina

Sono tre gli incidenti stradali che hanno aperto la settimana, in un lunedì mattina dai contorni spettrali, con nebbia e umido, fattori che limitano la visibilità e rendono insidiose le strade (immagine di repertorio).

In ordine cronologico, il primo sinistro verificatosi risale a poco prima delle 7 a Tradate lungo la sp 2 quando una giovane di 21 anni alla guida della sua auto è uscita di strada: è stata soccorsa in codice giallo da un mezzo sanitario dell’Sos di Appiano Gentile.

A Viggiù attorno alle 7.20 è da registrare un investimento pedone che ha visto coinvolto un uomo di 93 anni: non è grave, per lui codice verde e medicato dal personale di un’ambulanza dell’Sos di Besano, sul posto, in viale Varese anche una pattuglia dei carabinieri della compagnia di Varese.

Venti minuti più tardi sulla strada statale 233 a Lozza un’auto contro un ostacolo ha visto coinvolte quattro persone, di cui due giovanissime, di 18 e 20 anni, finite all’ospedale sull’ambulanza della Croce Rossa Italiana di Varese; per loro codice giallo, sempre coi carabinieri che hanno rilevato l’incidente.