Tre medaglie europee per Vincenzo Barretta

Bottino pieno per il lottatore altomilanese Vincenzo Barretta, 33 anni, specializzato nel pankration, un’arte marziale ispirata alle discipline dell’antica Grecia che combina lotta e boxe.

Agli Europei di pankration, disputati a fine ottobre ad Alexandria in Romania, Barretta è salito per tre volte sul podio in altrettante specialità: il lottatore – che si allena e insegna anche a Busto e Cassano Magnago – è stato medaglia d’argento nella disciplina del semi-contact e in quella dell’Agon (contatto pieno al corpo con lotta) e medaglia di bronzo nel Kato Pankration

«Per me è stata un’altra grande esperienza che mette altri tasselli importanti nella mia crescita. Questo è stato un anno un po’ particolare; non è semplice seguire i vari corsi ed allenarsi per affrontare competizioni di questo calibro dove incontri solo atleti professionisti di spicco. Ho voluto provarci anche questa volta perché l’adrenalina della gara mi rende felice, mi fa sentire vivo: non si ha mai voglia di smettere dopo quattro mondiali, svariati campionati italiani e tre europei. Dico sempre ai miei allievi che solo il sudore e il sacrificio portano a risultati; alla fine non ho nulla da dimostrare, solo divertirmi e aumentare il mio bagaglio di esperienza per poterlo trasmettere ai miei allievi».