Treni problemi sulla Novara-Treviglio

Il punto della situazione sui treni del mattino: la situazione in tempo reale.

NOVARA-MILANO-TREVIGLIO

Il treno 10611 (NOVARA 06:48 – TREVIGLIO 08:35) viaggia con 20 minuti di ritardo per un guasto nella stazione di TRECATE che ha rallentato la circolazione dei treni.

Il treno 23017 (VARESE 07:43 – TREVIGLIO 09:50) oggi sarà effettuato regolarmente da VARESE.

Il treno 10603 (NOVARA 05:48 – TREVIGLIO 07:35) viaggia con 19 minuti di ritardo per le ripercussioni di un guasto ad uno scambio, in prossimità della stazione di TRECATE.

Il treno 10619 (NOVARA 07:48 – PIOLTELLO LIMITO 09:07) oggi partirà dalla stazione di MILANO CERTOSA alle ore 08:33 per un intervento di manutenzione straordinaria,

I viaggiatori da NOVARA possono prendere il treno 10621 (NOVARA 08:18 – PIOLTELLO LIMITO 09:37).

MALPENSA-VARESE-MENDRISIO-COMO

Il treno 25555 (MENDRISIO 05:33 – MALPENSA AEROPORTO T2 06:47) e il treno corrispondente 25560 (MALPENSA AEROPORTO T2 07:13 – MENDRISIO 08:27) oggi non saranno effettuati per un guasto al treno non risolvibile in tempi brevi.