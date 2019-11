Per un anno il genio di Leonadro darà il benvenuto a Volandia

Volandia rende omaggio a Leonardo da Vinci con una mostra interamente dedicata alla vita, ai progetti e agli esperimenti sul volo dell’intramontabile genio italiano.

L’esposizione, che consta di 8 pannelli e 9 teche contenenti le riproduzioni in scala dei modelli leonardeschi – realizzate in collaborazione con l’associazione modellistica IPMS Legnano -, sarà fruibile gratuitamente dai visitatori per un anno, e avrà ad oggetto diverse tematiche, tra cui gli studi sulla resistenza dell’aria e sul paracadute, sul volo degli uccelli, sull’ala fissa e l’ala battente ed altro ancora.

Disponibile anche una postazione quiz che permetterà al visitatore di saggiare la propria conoscenza dell’inventore toscano.