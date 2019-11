Un weekend di eventi contro la violenza sulle donne

In occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne, l’amministrazione comunale ha organizzato un weekend ricco di iniziative in collaborazione con E.va onlus (centro antiviolenza), A&A (studio legale), Agesp Energia e la Fata Porpora Atelier. Gli eventi andranno da questa sera, venerdì 22 a lunedì 25 novembre.

«Organizziamo iniziative a favore, ma questa volta si tratta di qualcosa contro cui dobbiamo ribellarci. Non è accettabile che nel 2020 ancora bisogna parlarne, ma mi sento in dovere di pronunciarmi, noi uomini abbiamo qualcosa da farci perdonare» ha sottolineato l’assessore all’inclusione sociale Osvaldo Attolini. Elisabetta Marca presidente di E.va onlus ha spiegato quanto il fenomeno sia diffuso e preoccupante: «Negli ultimi cinque giorni ci hanno chiesto aiuto dieci donne; sono tantissime e con situazioni piuttosto delicate. La priorità è quella di rafforzare il ruolo strategico della promozione di una cultura fondata sulle pari opportunità per tanto gli appuntamenti sono rivolti ad un’utenza trasversale».

Venerdì 22, alle 18:00, nella sala Monaco della biblioteca comunale verrà presentato il libro di Palma Gallana, dal titolo “Il prezzo delle ali”. Sabato 23 alle 18:00 Emilia Persenico inaugurerà la sua mostra “Le fragili case”, nel cortile del Palazzo Cicogna, con l’accompagnamento musicale della filarmonica Santa Cecilia. La mostra sarà visitabile fino a lunedì 25, dalle 9:00 alle 18:30. Sabato sera, invece, prima della partita della Unendo Yamamay – Cuneo (al Palayamamay), ripresa anche da Rai, ci sarà un momento di sensibilizzazione con la proiezione di un video realizzato con le giocatrici e E.va onlus e la distribuzione delle magliette con scritto “le farfalle fanno muro contro la violenza”. Un momento di sensibilizzazione ci sarà anche domenica 24, alle 17:30, prima della partita Pro Patria – Pistoiese, allo Stadio Speroni.

Un flash mob di 700 studenti, degli istituti superiori (Crespi, Candiani, A. Tosi, Pascal, ITE Tosi, Olga Fiorini, Marchetti) e del comprensivo Bossi, animerà la piazza Vittorio Emanuele II lunedì 25, alle 10:15. Arricchiranno il momento le letture di Noemi Bertoldi, neodiplomata all’Istituto cinematografico Michelangelo Antonioni e l’intervento di Stefania Pellegatta, in arte fata Porpora. Lunedì sera, parteciperà al progetto di sensibilizzazione anche Agesp Energia illuminando la sede in via Alberto da Giussano di rosso.

Il vicesindaco e assessore alla cultura Manuela Maffioli ha tenuto a precisare quanto quello della violenza sia un tema a cuore dell’amministrazione che ha affidato il progetto a quattro componenti della giunta e ha evidenziato: «Violenza non è solo l’atto estremo, è tutto ciò che si manifesta nelle forme più subdole rischiando di perpetrarsi fino a gesti irreparabili. Quella dell’amministrazione è una battaglia culturale che coinvolge innanzitutto le scuole, ma sono invitati tutti a dare uno schiaffo alla violenza». «Saranno giornate dal valore importante da non leggere come semplici eventi del calendario, ecco perché il coinvolgimento delle scuole, dove il protagonismo giovanile renderà i momenti occasioni di cultura, condivisione e apprendimento per tutti» ha sottolineato l’assessore all’educazione Gianluigi Farioli, mentre Laura Rogora, assessore allo sport, ha incitato tutti a non dimenticare questa lotta sperando che le donne capiscano che hanno a disposizione chi le può aiutare.