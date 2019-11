UYBA, vittoria e secondo posto, almeno per una notte

Vittoria netta per la Unet E-Work Busto Arsizio che al Palayamamay vince 3-0 (25-19, 25-12, 25-18) contro la Bosca San Bernardo di Cuneo di coach Pistola. Nel sestetto biancorosso fa il suo ritorno la farfalla tigre Giulia Leonardi che ha recuperato a tempo record dalla frattura al mignolo della mano sinistra.

La UYBA domina la partita con una splendida prestazione della sua capitana Alessia Gennari, MVP della serata con 15 punti (1 ace, 2 muri). Top scorer l’opposto Lowe con 19 punti (1 ace, 2 muri, 53%).

Dall’altra parte della rete in doppia cifra arriva solo Markovic (per lei 10 punti, 1 ace, 1 muro) per una prestazione complessiva di squadra abbastanza scarsa.

A fine partita è raggiante la capitana bustocca Alessia Gennari: “Sono molto contenta per la prestazione che abbiamo messo in campo. Oggi per la prima volta eravamo al completo e abbiamo dimostrato di essere una bella squadra. Intanto ci teniamo stretto il secondo posto almeno per questa notte. Il campionato è di altissimo livello ma anche noi possiamo dire la nostra. Ci aspettano partite difficile con tutte squadre di medio alta classifica. A Scandicci sarà dura e noi dovremo limitare i momenti di blackout e migliorare ancora nella correlazione muro difesa, nonché in attacco”. Sorridente anche Giulia Leonardi: “Sono felicissima, sono mancata solo due settimane ma mi sono sembrati due mesi. Abbiamo espresso un bellissimo gioco e andiamo a Scandicci con questa bella vittoria e con il morale alto, anche se siamo consapevoli sarà una partita difficile, ma vedremo come andrà a finire. Questo è un bellissimo gruppo, difendiamo tanto, abbiamo un buon muro difesa e abbiamo un grande opposto. Stiamo lavorando molto e ci alleniamo con uno spirito bello; io punto ad arrivare il più in alto possibile e sono convinta che questo secondo posto in classifica ce lo meritiamo”.

Con questa vittoria la UYBA agguanta il secondo posto, almeno fino a domani, quando in caso di vittoria, potrebbe tornare a Novara. Prossimo impegno il 1 dicembre e Scandicci.

La Partita

Coach Lavarini schiera Orro in regia, Lowe opposto, Washington e Bonifacio al centro, Gennari e Herbots in attacco, Leonardi libero.

Il primo set inizia con il vantaggio per 5-2 delle padrone di casa che però vengono subito riprese dalle piemontesi a causa di qualche esitazione di troppo in difesa (6-6). Si procede punto a punto fino all’11 pari, poi le farfalle provano a spiccare il volo e si portano a +3 (14-11). Sul 19-16 coach Pistola ferma ancora il gioco e prende da parte la palleggiatrice Cambi. L’attacco di Lowe e una bomba di Gennari chiudono il set 25- 19.

Il secondo parziale inizia ancora bene per la UYBA che si porta sul 5-2 (time out Cuneo). Al rientro in campo le farfalle volano sul 9-3 grazie all’ottimo turno di Herbots prima e Bonifacio poi (secondo time out della panchina piemontese). Azioni lunghe e spettacolari che esaltano il pubblico presente sugli spalti del Palayamamay (12-5). La UYBA continua la sua corsa (20-10) tenendo ben salde in mano le redini della gara e vince per 25-12 (chiudono Lowe e Herbots).

Il terzo set inizia con le due formazioni che si rincorrono punto a punto (6-5). La UYBA ingrana la marcia e vola sul 13-9. Sul 17-12 coach Pistola ferma il gioco per provare a dare una scossa alle sue ragazze e ancora una volta si rivolge soprattutto alla palleggiatrice. Al rientro in campo le padrone di casa avanzano ancora e si portano sul 21-17. La UYBA vince la partita con un netto 3-0 e termina il terzo parziale 25-18.

Il tabellino

Unet W-Work Busto Arsizio – Bosca San Bernardo Cuneo 3-0 (25-19, 25-12, 25-18)

UYBA: Washington 6, Bici, Herbots 9, Simin (L2), Gennari 15, Cumino ne, Orro 2, Leonardi (L), Villani ne, Lowe 19, Bonifacio 7, Berti ne.

Bosca San Bernardo Cuneo: Cambi 1, Nizetich 3, Markovic 10, Frigo, Candi 4, Agrifoglio, Van Hecke 6, Baldi, Rigdon, Zannoni (L), Zambelli 5, Ungureanu 2.

Arbitri: Sobrero, Saltalippi

Note. Busto Arsizio: ace 5, errori 12, muri 11. Cuneo: ace 2, errori 9, muri 5. Durata set 23′ 20′ 23′. Spettatori 2164