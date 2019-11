Il Varese a Rovato con l’obbligo di reagire

Il Rugby Varese va alla ricerca del riscatto dopo le due sconfitte rimediate prima della pausa della scorsa settimana, e in particolare dopo quella tremenda patita in casa dal Lecco per 48-0. L’avversario dei biancorossi, nel quarto turno di Serie B, non è però dei più malleabili: il XV di Pella e Galante farà infatti visita al Rovato che occupa la terza posizione in classifica.

Il match è in programma domenica 17 novembre a partire dalle 14,30 sul sintetico dello stadio “Pagani” della città bresciana. La squadra dei tecnici Bergamo e Porrino, che ha ambizioni di promozione nella categoria superiore, a sua volta vorrà recuperare terreno dopo essere stato battuto di misura (16-12) dal neopromosso Franciacorta nel derby bresciano disputato a Ospitaletto.

Il Varese non dovrebbe effettuare particolari variazioni nella formazione che affronterà la Nordival, che aveva vinto le prime due gare con Sondrio e A&U Milano: «Dopo la debacle contro Lecco dobbiamo rimetterci in carreggiata – è il commento di Mario Galante prima dell’ultimo allenamento – Fare punti a Rovato non sarà facile, ma abbiamo l’obbligo di avere un altro atteggiamento e di ritrovare la nostra aggressività. Poi, sul campo, tutto può succedere».