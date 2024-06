Appuntamento speciale per il festival Terra e Laghi con “Giulietta e Romeo”

Appuntamento in provincia di Brescia per il festival teatrale itinerante “Terra e Laghi”. Lunedì 1 luglio, infatti, l’appuntamento sarà al giardino della bliblioteca di Rovato per lo spettacolo del Teatro Blu “Giulietta e Romeo”, di e con Silvia Priori e Roberto Gerboles.

La più bella storia d’ amore mai raccontata!

Di e con Silvia Priori e Roberto Gerbolés

Musiche di Robert Gorick

Menzione speciale per il Premio Ribalta di Aprilia (LT) 2006 e Silvia Priori come migliore attrice.

Oltre 350 repliche in tutta Europa, ha emozionato le platee dei maggiori teatri di 6 Nazioni europee ed è stato presentato nel 2016 al Bozar di Bruxelles per le delegazioni europee.

In scena due anime, quella di Giulietta e di Romeo, che accanto al loro sepolcro tentano di risvegliare i loro ricordi e di ripercorrere a ritroso la loro breve e tumultuosa esistenza per carpirne i significati più profondi e per scoprirne le trame più nascoste. Una sorta di analisi retrospettiva in cui le due anime, rivivendo i momenti salienti della loro storia, cercano di trovare un perché alla loro tragedia, alle parole non dette, ai silenzi e alle paure.