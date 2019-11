A Vedano una mostra fotografica per i 25 anni di Emergency

In occasione del 25° compleanno di EMERGENCY i volontari del Gruppo di Varese

hanno scelto di celebrare la ricorrenza organizzando una mostra fotografica, che si inaugurerà a Vedano presso il Circolo Vela, il 23 novembre alle ore 17.

Volontari del Gruppo Emergency di Varese illustreranno l’attività che la Associazione svolge nel mondo ed in Italia. EMERGENCY nasce a Milano il 15 maggio 1994 con lo scopo di fornire cure medicochirurgiche gratuite e di elevata qualità alle vittime della guerra, delle mine antiuomo e della povertà. Da allora, siamo intervenuti in 18 Paesi, assistendo gratuitamente più di 10 milioni di persone. Ci occupiamo di feriti di guerra: in Afghanistan, dove la violenza ancora non accenna a diminuire, nei nostri Centri chirurgici per vittime di guerra di Kabul e di Lashkar-Gah, nel centro chirurgico e pediatrico di Anabah, nei posti di primo soccorso e centri sanitari sparsi per tutto il Paese; in Iraq, con il Centro di riabilitazione e reintegrazione sociale di Sulaimaniya, che registra 50 nuovi ingressi ogni mese, o il Centro sanitario che abbiamo aperto nel campo profughi di Ashti, dove 1 paziente ogni 3 è un bambino sotto i tre anni. Ma non trascuriamo quelle emergenze che non fanno notizia: la mortalità infantile in Repubblica Centrafricana, in Sierra Leone, in Sudan con i nostri Centri pediatrici a Bangui, Goderich, Mayo, Port Sudan; la mortalità materna in Afghanistan, dove con il nostro Centro di maternità di Anabah effettuiamo 7.000 parti l’anno; la carenza di personale sanitario locale, attraverso percorsi riconosciuti di formazione e specializzazione in tutti i nostri progetti. Facciamo medicina di eccellenza, in Italia come in Africa, dove nel 2010 a Khartoum, in Sudan, abbiamo aperto il Salam, il primo Centro di cardiochirurgia completamente gratuito del continente, e dove presto inaugureremo un Centro di eccellenza in chirurgia pediatrica a Entebbe, in Uganda, realizzato grazie al progetto di Renzo Piano.

Non lasciamo indietro nessuno: le vittime del sisma dell’Italia centrale, alle quali forniamo assistenza psicologica grazie a un ambulatorio mobile; gli abitanti delle nostre periferie, che aiutiamo a orientarsi all’interno del Sistema Sanitario Nazionale; chi sbarca sulle nostre coste e ha bisogno di primissima assistenza; chi si ritrova vittima del caporalato agricolo nelle campagne.

I volontari di Varese vi aspettano. Per maggiori informazioni visita

https://eventi.emergency.it/ o scrivi a: volontari.varese@emergency.it