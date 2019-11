Venerdì è sciopero generale

Venerdì 29 novembre le associazioni sindacali USB-Unione Sindacale di Base ed USB PI-Unione Sindacale di Base Pubblico Impiego, hanno proclamato uno sciopero generale di tutti i settori pubblici e privati.

Gli orari dello sciopero variano da settore a settore: quello ferroviario durerà dalla mezzanotte, fino alle 21 di venerdì 29.



Trenord ha comunicato che rispetterà le fasce orarie di garanzia che vanno dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21, durante le quali viaggeranno i treni garantiti in caso di sciopero (che si possono consultare a questa pagina); anche Trenitalia rispetterà le stesse fasce orarie di garanzia, che valgono solo per i treni regionali (i treni garantiti in caso di sciopero li trovate qui). Le Frecce e gli altri treni a lunga percorrenza non subiranno variazioni.

Nessun disagio invece per il trasporto aereo, che non sarà coinvolto dallo sciopero.

Nessuna interruzione per Autolinee Varesine, invece, che comunica che non sono previste adesioni allo sciopero e le corse saranno regolari.

Allo sciopero generale potrebbe aderire, invece, anche personale di ATS Insubria ma saranno comunque garantite le prestazioni di emergenza-urgenza, nonché i servizi di pronta disponibilità, in applicazione degli accordi per la regolamentazione dei Servizi Minimi Essenziali di competenza del personale dell’Agenzia di Tutela della Salute dell’Insubria.

Oltre allo sciopero è stata organizzata una manifestazione a Taranto, dato che il sindacato intende protestare contro la gestione dello stabilimento ex ILVA e richiedere «un intervento pubblico nell’industria e nelle infrastrutture».