Il 2019 della Caronnese finisce in Toscana

Si concluderà con una trasferta in Toscana il 2019 della Caronnese, attesa domenica 22 dicembre (ore 14.30) in casa del Ghivizzano Borgoamozzano a Ghivizzano, frazione di Coreglia Antelminelli, comune di poco più di 5mila abitanti in provincia di Lucca.

Sarà per i rossoblu l’ultima giornata del girone di andata del Girone A e anche l’ultima gara ufficiale del 2019.

La Caronnese cercherà di tornare al successo dopo quattro gare senza vittorie (tre pareggi e una sconfitta).

La squadra di mister Roberto Gatti ha necessità dei tre punti per restare aggrappata alle zone altissime della classifica e non staccarsi da Sanremese, Prato e Lucchese, che nelle ultime giornate hanno aumentato i giri per provare l’allungo. La Caronnese è ora staccata di cinque punti dalla capolista Sanremese e l’obiettivo deve essere quello di rimanere a contatto.

La società ha approfittato dell’apertura del mercato in questo dicembre per mettere a posto qualche tassello, tesserando due portieri, Filippo Migliorati (classe 2001) e Alberto Circio (2000), il centrocampista del 1995 Michele Di Prisco, mentre hanno salutato Caronno Pertusella Gaetano Porcino, diretto alla Clodiense, Andrea Mariutti, destinato al Fenegrò, e Denis Perpepaj, che è andato al Verbania.

Il Ghiviborgo, dopo un ottimo inizio di campionato, ha perso il passo e non trova la vittoria dalla sesta giornata, il 3-0 rifilato a Chieri lo scorso 6 ottobre. Da quella domenica i toscani sono in rottura prolungata, con sei sconfitte e quattro pareggi.