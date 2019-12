Ats Insubria cerca un ingegnere meccanico

ATS Insubria – Agenzia di Tutela della Salute dell’Insubria – ha indetto un concorso pubblico per l’assunzione a tempo indeterminato di un ingegnere meccanico. La scadenza per accedere al concorso è prevista per il 27 dicembre 2019. L’avviso e le relative informazioni sono presenti nella sezione bandi di concorso sul sito di ATS Insubria.