A Busto torna la fiera del vinile e del cd

Sabato 7 e domenica 8 dicembre le sale del Museo del Tessile ospiteranno la Fiera del cd e del vinile di Busto Arsizio in una speciale edizione natalizia. L’Associazione culturale 33 & 45 e Soundtracks, realtà ormai collaudate nell’allestire questo evento, hanno coinvolto numerosi espositori per soddisfare ogni palato: dal più raffinato collezionista, al curioso appassionato, a chi è sempre in cerca di buoni affari di seconda mano e, in questa occasione, di regali di Natale originali.

Non mancherà una sezione dedicata agli hobbisti, al vintage di qualità (abbigliamento e oggettistica) e ai libri usati. Varrà la pena andare alla fiera anche solo per ammirare il materiale presente, veri e propri oggetti di culto oppure semplici ricordi con il fascino del tempo.

Saranno presenti tutti i generi musicali; ci sarà tanto rock, poi punk, metal, blues, musica italiana, jazz. Non mancherà una sezione dedicata ai vinili di musica classica, il cui ricavato sarà devoluto a un’iniziativa benefica. Il tutto a partire dalle ore 10.00 e fino alle 18.00, con ingresso gratuito dagli accessi di via Volta 6 e di via Galvani 2. È inoltre aperto a tutti l’invito di portare dischi, libri e materiale vario da scambiare con gli espositori.