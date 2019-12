Caja sconsolato: “Ci hanno dato una grande lezione”

CAJA 1 – «Bisogna ovviamente fare i complimenti a Cremona che ci ha dato una bella lezione, ma purtroppo non so se una sconfitta del genere servirà a qualcosa perché non è la prima volta che accade. Non riesco io a trasmettere le cose giuste ai giocatori. Eravamo partiti anche bene e poi, invece, alla prima difficoltà ci siamo sciolti come neve al sole e la gara ha preso una brutta piega».

CAJA 2 – «Abbiamo commesso errori banali mentre Cremona ha messo il doppio o il triplo dell’energia, della voglia: tutte le palle vaganti erano loro. E, bisogna essere onesti, la Vanoli era in grande emergenza, senza tre giocatori importanti; certo il ragazzo nuovo (Malachi Richardson ndr) ha dato una mano ma era appena arrivato e comunque le assenze c’erano. La voglia e l’energia sono state determinanti così come quei palloni concessi a rimbalzo dopo i tiri liberi. Ripeto, una lezione che speriamo ci serva, ma non so se la impareremo»

SACCHETTI 1 – «C’è poco da dire: abbiamo fatto una buona partita a partire dal momento in cui stava prendendo una brutta piega, con Varese arrivata a +9. Lì siamo stati bravi a recuperare con due canestri da 3 che ci hanno dato fiducia; poi abbiamo giocato meglio e fatto anche più canestri del solito».

SACCHETTI 2 – «L’atteggiamento è stato diverso rispetto a quello di Pistoia: giocare in casa può aiutare ma non ci può essere troppo sbilanciamento. Abbiamo aggiunto Malachi (Richardson ndr) che ha fatto giusto mezzo allenamento con noi, col tempo riusciremo a conoscerci meglio: si vede che ha delle qualità, poteva prendersi qualche tiro in più e non ha esagerato».

SACCHETTI 3 – «Nel terzo periodo siamo stati morbidi e abbiamo perso alcuni palloni così loro sono stati bravi a farci l’8-0 e sorpassarci. Però poi siamo stati bravi a reagire, segnando anche tanto con giocatori come Sanguinetti che ha realizzato anche canestri importanti».