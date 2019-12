Carro funebre multato durante il funerale

In sosta sulle strisce pedonali, il carro funebre viene multato mentre aspetta la fine della cerimonia. È successo sabato 14 dicembre in via Pio X, 23 di fronte alla chiesa di Santa Maria della Neve, a Travedona Monate.

«L’autista aveva parcheggiato il carro sulle strisce in attesa che finisse la commemorazione», racconta Davide Bego, figlio del defunto Benito Bego, «e si è ritrovato la contravvenzione da parte dell’agente di polizia municipale senza nessun tipo di avviso, poiché il mezzo era sulle strisce pedonali». Diversa, invece, la versione degli agenti di polizia, che sostengono di aver chiesto all’autista di spostare il veicolo dove solitamente viene parcheggiato.

Bego, però, non pretende nulla né vuol fare polemica ma lamenta una mancanza di sensibilità da parte degli agenti di polizia: «Bastava un po’ di buon senso da parte del vigile, doveva solo avvicinarsi al carro funebre e dire al conducente di spostarsi. L’ho vissuta e la sto vivendo tutt’ora come una vera e triste mancanza di rispetto del mio dolore, della mia persona, e di una totale mancanza di sensibilità nei confronti di tutti i presenti li a sostenere in questa tragica giornata me e i miei familiari».

Proprio per questo motivo Bego ha deciso di rendere pubblico il fatto accaduto settimana scorsa («che reputo un’oscenità»), in modo da sensibilizzare tutta la cittadinanza.